Ngày 26-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) đang điều tra vụ việc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi dùng để làm cà phê giả.

Trước đó, đơn vị này phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê trên địa bàn.

Tại các cơ sở này, công an đã thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm bột đậu nành, nước đường, caramel, bơ, cà phê bột… Trong đó có khoảng 500 kg đã được trộn thành phẩm để đóng gói cà phê bột. Qua kiểm tra bước đầu, các sản phẩm này chỉ có khoảng 65% tỷ lệ cà phê.

Được biết, cơ quan Công an đang tiến hành thu hồi sản phẩm đã bán ra thị trường. Đồng thời, gửi mẫu giám định với số lượng cà phê bột đã thu giữ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

