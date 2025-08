Công an tỉnh Lâm Đồng ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 1-8, Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.



Toàn cảnh Lễ ra quân

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đây là đợt cao điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các đơn vị, địa phương cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm với phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh".

Theo Thiếu tướng Trương Minh Đương, trọng tâm trấn áp là tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, liên tỉnh; tội phạm ma túy, tín dụng đen; các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, gian lận thương mại, phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép...

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng phương án xử lý các tình huống bất thường do thiên tai.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Lâm Đồng tại buổi lễ

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị lực lượng công an cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước.

Ông Hồ Văn Mười yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh tập trung xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh từ cơ sở, giữ vững ổn định tình hình, không để bị động, bất ngờ; đề cao vai trò nêu gương, siết chặt kỷ luật, phát huy sức mạnh phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi hành động quyết liệt, trách nhiệm cao, góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc công an đồng loạt ra quân thể hiện rõ thông điệp "Vì cuộc sống bình yên của nhân dân", bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.