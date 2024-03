Công an tỉnh Long An truy tìm 2 vợ chồng bị tố lừa đảo

Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm ông Võ Tuấn Bằng (39 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Hằng (33 tuổi, vợ của ông Bằng), cùng đăng ký thường trú tại số 83, đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An.

Đôi vợ chồng bị tố lừa đảo

Theo cơ quan điều tra, trước đó, cơ quan này thụ lý một số đơn tố giác 2 người này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan điều tra xác minh, điều tra thì xác định 2 vợ chồng này không có mặt tại nơi cư trú và không rõ đang làm gì, ở đâu.

Ông Bằng nguyên là giám đốc một chi nhánh ngân hàng đóng tại TP Tân An. Sau khi vướng vào tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Bằng đi đâu không ai biết nên đã bị cơ quan cho nghỉ việc.

Trong thời gian này, cũng có nhiều phản ánh vợ chồng ông Bằng bà Hằng đang vay nợ một số tiền lớn của nhiều người nhưng chưa trả.