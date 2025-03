Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm 2 đối tượng đang lẩn trốn

Ngày 26-3, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã ra quyết định truy tìm đối tượng Trần Minh Thi (SN1983, nơi đăng ký thường trú ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) để phục vụ công tác điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.



Đối tượng Trần Minh Thi

Thi là đối tượng bị truy tìm do có liên quan đến vụ án vận chuyển hàng cấm mà lực lượng công an đã triệt phá vào ngày 14-1-2025 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh cần tìm đối tượng Trần Minh Thi, tuy nhiên hiện đối tượng Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ án khác, Công an tỉnh Tây Ninh cũng ra quyết định truy tìm đối với Đàm Duy Khánh (SN 1982, nơi đăng ký thường trú khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) liên quan đến hành vi đánh bạc.

Đối tượng Đàm Duy Khánh

Điều tra cho thấy Khánh là đối tượng có liên quan đến vụ án đánh bạc xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Tây Ninh mà lực lượng Công an đã triệt phá ngày 21-10-2024. Trong quá trình điều tra, Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được đang ở đâu.

Thông qua Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị để phối hợp truy tìm. Người dân khi biết thông tin về Trần Minh Thi và Đàm Duy Khánh đề nghị thông báo ngay cho Công an tỉnh Tây Ninh (số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh), điện thoại: 02763.822.001 hoặc số điện thoại 0911.696.088, điều tra viên thụ lý Trương Quân Vũ để phục vụ quá trình điều tra.