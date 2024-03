Công an TP Hà Nội thông tin về tài khoản "Huấn hoa hồng" lừa đảo trên mạng

Tại buổi họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức vào chiều 28-3, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về kết quả điều tra vụ vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng tại buổi họp báo

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra đã giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát đi thông báo truy tìm nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bởi tài khoản mạng xã hội có tên "Huấn hoa hồng". Sau khi phát đi thông tin, đã có các bị hại đến trình báo nên Công an TP Hà Nội đã xác lập án để đấu tranh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đây là một ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Kết quả, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can về 5 nhóm tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán bộ phận cơ thể người; đánh bạc; tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; mua bán trái phép chất ma tuý. Trong đó có 7 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dưới hình thức giả danh các tài khoản mạng liên quan "Huấn hoa hồng" để cho vay tín chấp.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng lợi dụng việc Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là "Huấn hoa hồng", trú TP Hà Nội) là cá nhân có nhiều người theo dõi trên trang mạng xã hội, thường xuyên phát trực tiếp và đăng tải các hình ảnh, video chia sẻ về của cải, vật chất, khoe các mối quan hệ với các đối tượng xã hội, các bị can đã lập các tài khoản Facebook, Zalo giả liên quan đến "Huấn hoa hồng".

Nhóm người này đã mua lại các tài khoản Facebook, Zalo được đăng ký từ trước, sau đó sử dụng hình ảnh của Bùi Xuân Huấn để đăng tải, chạy quảng cáo, hỗ trợ vay vốn từ 30 đến 500 triệu đồng, thủ tục nhanh gọn, tư vấn nhiệt tình, kết bạn qua Zalo, số máy điện thoại để được tư vấn. Khi bị hại kết bạn với các đối tượng, các đối tượng đưa ra các lý do khác nhau để lừa đảo các bị hại chuyển tiền, phí đặt cọc, phí bảo hiểm, phí giải ngân tài khoản để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra cũng xác định 7 bị can đã chiếm đoạt 526 triệu đồng của 34 bị hại. Để phục vụ việc điều tra mở rộng, Công an TP Hà Nội sau đó phát đi thông tin thông báo phương thức của các đối tượng trong vụ án, đồng thời cung cấp 21 số tài khoản mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền lừa đảo, đề nghị các cá nhân bị lừa đảo đến trình báo. Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo quy định.

Cũng theo thiếu tướng Tùng, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, đến nay xác định Bùi Xuân Huấn không có quan hệ quen biết gì với các bị can, các đối tượng trong vụ án để điều tra. Các tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Xuân Huấn, xác mạng xã hội Zalo, Facebook mà các đối tượng sử dụng đều là tài khoản mạo danh, không phải do Bùi Xuân Huấn sử dụng, quản lý.