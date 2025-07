Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết ngày 13-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Long (tức Tiếp "Bịp", SN 1988, trú tại thôn Xuân La, xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, TP Hải Phòng).

Nguyễn Thành Long, tức Tiến "Bịp”, tại cơ quan công an

Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Long, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn cùng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực VI - Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh tạm giam nêu trên.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 8-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng phối hợp lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, TP Hải Phòng) có một số đối tượng đang tụ tập, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi kiểm tra, Cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm đó, có 2 đối tượng đang sử dụng ma túy tại nhà của Tuấn, gồm Nguyễn Thành Long (tên gọi khác Tiến "Bịp") và Nguyễn Văn Đạo (SN 1984, trú tại thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh, TP Hải Phòng.

Tiến "Bịp" khi chưa bị bắt giữ

Lai lịch Tiến "Bịp"

Theo tìm hiểu, Nguyễn Thành Long khá nổi tiếng trên các kênh mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok, với biệt danh Tiến "Bịp" - một "giang hồ mạng". Tiến "Bịp" thường livestream nói về các vấn đề xã hội, đạo lý giang hồ, quảng cáo các trò chơi đỏ đen, hướng dẫn chơi cờ bạc bịp,… thu hút rất nhiều người xem.

Tiến "Bịp" nổi tiếng với những phát ngôn như: "Tham lam", "ngu dốt", "còn cái nịt", "chuyện nhặt tiền"... Tiến "Bịp" cũng thường live hoặc xuất hiện trong các video livestream của "Huấn Hoa Hồng" và một số hot Facebook, Tiktok, Youtube có lượng lớn người theo dõi.

Tiến "Bịp" từng 2 lần thi vào đại học và đạt điểm số cao vượt trội, thậm chí, môn Hóa còn đạt được điểm tuyệt đối khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tiến "Bịp" còn nhận được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi khi ra trường và từng làm kỹ sư thiết kế tại một tập đoàn đóng tàu lớn.

Tuy nhiên, Tiến "Bịp" lại không yên phận với một công việc ổn định mà quyết định rẽ sang hướng đi hoàn toàn mới, trở thành nhân vật mạng với danh xưng "giang hồ", nổi tiếng dần khi livestream, tư vấn những chiêu trò đỏ đen cũng như quảng bá việc đánh bạc trực tuyến.

Từ năm 2019, tên tuổi của Tiến "Bịp" càng được nhiều người biết đến khi phát ngôn ngông cuồng và sẵn sàng khẩu chiến với những giang hồ mạng cùng thời điểm đó như Huấn "Hoa Hồng", Khánh "Sky" hay Khá "Bảnh". Không sở hữu ngoại hình bắt mắt nhưng Tiến "Bịp" vẫn được đông đảo mọi người quan tâm khi có cách nói chuyện thẳng thắn, ngông cuồng và có khi vượt cả ranh giới, chuẩn mực văn hoá.

Không ít lần Tiến "Bịp" cũng vấp phải những phát ngôn gây tranh cãi và nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn ngang nhiên lên sóng livestream để thể hiện bản chất giang hồ mạng của mình.