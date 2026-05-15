Công an TP Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt

Vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an TP Hải Phòng .Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an TP Hải Phòng vinh dự đón nhận không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng công an, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh lực lượng công an cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách; tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao bức tượng "Bác Hồ về thăm quê" - quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Công an TP Hải Phòng.