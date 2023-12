Công an TP HCM ra quân trấn áp tội phạm

Sáng 15-12, Công an TP HCM tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024. Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TP HCM cùng đại diện các cơ quan, sở ngành.

Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu tại lễ ra quân

Công an TP HCM dự báo thời gian tới các đối tượng, băng nhóm hoạt động ma túy, xâm phạm sở hữu, "tín dụng đen"... tăng cường hoạt động. Các mâu thuẫn trong đời sống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tội phạm giết người, cố ý gây thương tích.

Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP HCM mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Thời gian thực hiện từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024 (tức ngày 3-11 Quý Mão đến 20-1 Giáp Thìn).

Lực lượng Công an TP HCM ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân, thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin trong năm 2023, Công an TP HCM đã chủ động, quyết liệt phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng ngăn chặn từ sớm, từ xa các điểm nóng về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Đối với tội phạm ma túy, công an bắt nhiều đối tượng cầm đầu.

Lực lượng công an không ngại khó, ngại khổ lập nhiều chiến công trong công tác phòng chống tội phạm đường phố, tín dụng đen, xâm phạm sở hữu.

Thiếu tướng Trần Đức Tài yêu cầu lực lượng Công an TP HCM tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm để mang lại sự bình yên cho nhân dân thành phố và du khách đến tham quan. Việc xử lý các hành vi vi phạm không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Ông Ngô Minh Châu tặng hoa các chiến sĩ tại lễ xuất quân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM, hứa phát huy vai trò nòng cốt trong việc tấn công trấn áp tội phạm, không để bị động trong mọi tình huống.

Tại Lễ ra quân, ông Ngô Minh Châu nhận xét năm 2023 kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ ổn định. Số vụ tội phạm trong 11 tháng năm 2023 được kéo giảm 2,99%.

Năm 2024 dự báo tình hình thế giới cũng như khu vực còn nhiều phức tạp, trong nước nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn manh động hơn làm gia tăng tình hình tội phạm phức tạp hơn.

Ông Ngô Minh Châu yêu cầu lực lượng Công an TP HCM tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa về công tác phòng chống tội phạm đặc biệt tội phạm đường phố, tín dụng đen. Cạnh đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đặc biệt là người mất việc làm, chưa có việc làm.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc quản lý người nghiện, người tâm thần, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng; huy động các lực lượng trong việc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố để đề ra các kế hoạch, phương án sao cho phù hợp để đấu tranh có hiệu quả.

Cùng với đó, lực lượng Công an TP HCM phải phòng ngừa và đấu tranh tội phạm trong các chung cư cao cấp; thực hiện nghiêm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tăng cường công tác xử lý nồng độ cồn. Không để xảy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông; làm tốt công tác tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.