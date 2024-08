Công an TP HCM bắt 3 nghi phạm được nhóm người Trung Quốc thuê làm việc trái pháp luật

Ngày 30-8, Công an Quận 10 (TP HCM) vừa phối hợp với Bộ Công an phá vụ án “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” do nhóm người Trung Quốc và đồng phạm sinh sống tại TP HCM thực hiện.

Công an thu giữ tang vật.

Công an bắt giữ 3 người gồm Wu CongMing (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thôi Vĩ Quốc (tên gọi khác “Tài Mà”, 36 tuổi, ngụ quận 8) và Phùng Lạc Tòng (37 tuổi, ngụ quận 10).

Theo điều tra, tháng 6-2024, 2 người Hồng Kông (Trung Quốc) chưa rõ lai lịch đến Việt Nam gặp Wu CongMing và nói có nhu cầu tìm người chở thiết bị giả trạm thu phát sóng vô tuyến BTS để phát tán tin nhắn trái phép có nội dung quảng cáo trang web cá cược đến thuê bao di động của người dùng.

Họ đề nghị Wu CongMing tìm thuê người điều khiển xe ô tô chở thiết bị. Các đối tượng sẽ cung cấp thiết bị và trả tiền cho Wu CongMing để chi trả cho người trực tiếp thực hiện.

Wu CongMing liên lạc với Quốc và được Quốc giới thiệu Tòng. Để trao đổi và quản lý công việc, các đối tượng người Hồng Kông lập nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp, gồm Wu CongMing, Quốc, Tòng và 3 người Hồng Kông.

Ngày 20-7, hai người Hồng Kông mang thiết bị giả trạm BTS đến chỗ ở của Wu CongMing tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân cất giữ. Đến ngày 25-7, Tòng cùng Quốc đến lấy thiết bị để chạy thử.

Khoảng thời gian từ ngày 26-7 đến ngày 2-8, mỗi ngày Tòng điều khiển xe ôtô lưu thông trên các tuyến đường bất kỳ vận hành thiết bị giả trạm BTS để phát tán tin nhắn trái phép. Quá trình này được theo dõi qua ứng dụng tên “New” cài đặt trong laptop và Tòng sẽ dùng điện thoại di động quay màn hình laptop hiển thị ứng dụng “New” đang hoạt động, gửi clip vào nhóm chat WhatsApp để cho nhóm người quản lý.

Sáng 2-8, khi Tòng chở thiết bị giả trạm BTS hoạt động trên đường Hùng Vương thuộc phường 1, quận 10 thì bị công an kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc.

Công an Quận 10 nhận thấy Wu CongMing, Quốc và Tòng giúp sức cho nhóm người Hồng Kông chưa rõ lai lịch sử dụng thiết bị giả trạm BTS làm nhiễu việc phát sóng bình thường của các trạm BTS đã được cấp phép, làm cho các thiết bị điện thoại di động bị tác động không sử dụng được dịch vụ, không gọi điện, nhắn tin được, làm các nhà mạng mất doanh thu.

Công an cũng xác định nhóm người phạm tội có tổ chức, có sự trao đổi, bàn bạc từ trước, chuẩn bị công cụ, phương tiện và phân chia vai trò, nhiệm vụ cụ thể.