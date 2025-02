Công an TP HCM bắt khẩn cấp thanh niên giết người trong quán cà phê

Ngày 8-2, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh bắt khẩn Nguyễn Hoài Sơn (SN 2002) do đâm chết người.

Nguyễn Hoài Sơn bị Công an TP HCM bắt ngay sau gây án

Sáng 4-2, Sơn đến quán trên đường Cao Lỗ, quận 8 (TP HCM) uống cà phê. Sau đó, anh Đ.G.P. (SN 2004) đến bàn Sơn ngồi hỏi mượn điếu cày của quán đang để gần chỗ Sơn thì Sơn nói "lấy đi".

P lấy điếu cày, đứng nói một câu gì đó. Sơn nói sao P không rời đi mà đứng làm gì thì được trả lời là "tôi đứng đây mắc mớ gì phiền đến anh" và chửi câu gì rồi bỏ đi lên lầu.

Sơn lấy trong túi xách một con dao giấu vào phía sau lưng quần và đi lên lầu đánh thì bị P. đánh trả.

Trong lúc đánh nhau, Sơn dùng dao giấu sẵn đâm một nhát trúng tim P. rồi bỏ trốn về Lâm Đồng. Riêng P được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.