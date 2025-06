Công an TP HCM bắt nam thanh niên chở hàng cấm trong ô tô

Ngày 16-6, Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Sang (SN 1994, quê Long An) về tội "Vận chuyển hàng cấm".

Theo Công an TP HCM, Tổ Công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phối hợp Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh kiểm tra khu vực bãi xe Hoàng Khương.

Tang vật vụ việc

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Sang điều khiển xe ô tô có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đang vận chuyển 72 bệ pháo nổ với khối lượng hơn 120 kg từ Long An về TP HCM giao cho khách hàng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc và đưa Bùi Văn Sang về trụ sở để làm rõ.