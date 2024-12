Công an TP HCM bắt nhóm tham gia hội "Phế liệu chiến tranh"

Ngày 15-12, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tấn Bình (SN 1983) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng trăm viên đạn vũ khí quân dụng.

Đây là kết quả từ quá trình truy xét, mở rộng chuyên án triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tại các hội nhóm kín "Phế liệu chiến tranh" và "Phế liệu chiến tranh - BW") trên mạng xã hội.

Đối tượng Nguyễn Tấn Bình

Quá trình đấu tranh chuyên án, 10 tổ công tác của Công an TP HCM đã đồng loạt xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tang vật vụ án

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 71 bị can về 10 tội danh liên quan đến vũ khí, ma túy, tiền giả, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản… (có bị can cùng lúc bị khởi tố về 5 tội danh).

Đồng thời, Công an TP HCM thu giữ 4 quả lựu đạn, gần 100 khẩu súng, 9.000 viên đạn các loại, hàng ngàn linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và nhiều tang vật khác có liên quan.