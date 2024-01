Công an TP HCM bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 16-1, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 6 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh đạo và cán bộ Phòng Tàu Sông – Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Các bị can bị tạm giam gồm: Nguyễn Vũ Hải (SN 1978, Phó Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam), Bùi Quốc Hưng (Trưởng phòng Tàu sông), Đậu Ngọc Bình (Phó Phòng Tàu sông), Phan Huy Liêm (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông), Vũ Văn Sơn (đăng kiểm viên Phòng Tàu sông).

Các bị can này bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Nguyễn Vũ Hải

Ngoài ra, Công an TP HCM còn khởi tố bị can Trần Kỳ Hình, nguyên Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Bùi Quốc Hưng

Bị can Đậu Ngọc Bình

Bị can Phan Huy Liêm

Bị can Vũ Văn Sơn

Các bị can trên có sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa.

Công an khám xét phòng làm việc của bị can Hải

Trước đó ông Trần Kỳ Hình đã bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ" trong vụ án liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ.

Liên quan nội dung sai phạm này, ngày 22-12-2023, Công an TP HCM đã khởi tố 9 bị can, trong đó 6 bị can bị khởi tố về các sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp xác nhận đánh giá năng lực xưởng.

Như vậy, với các sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố tổng cộng 35 bị can với nhiều tội danh khác nhau.

Đối với vụ án liên quan đăng kiểm đường bộ, đường thủy nội địa và mở rộng lĩnh vực đào tạo sát hạch lái xe, đến nay Công an TP HCM đã khởi tố, điều tra tổng cộng 9 vụ án với 251 bị can.