Công an TP HCM bắt thanh niên phạm pháp ở phường Gia Định

Ngày 5-8, Công an phường Gia Định (TP HCM) đã lập hồ sơ xử lý Trung (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) do trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an thực nghiệm lại hiện trường.

Sáng 4-8, Trung chạy xe máy biển số TP HCM đến một nhà thuốc ở đường Phan Văn Hân, phường Gia Định.

Lúc này, Trung phát hiện một xe máy dựng trước nhà thuốc không ai trông coi, trên xe có một túi xách. Trung tiếp cận xe máy, lấy túi xách chứa laptop bỏ chạy.

Công an phường Gia Định phối hợp Công an TP HCM vào cuộc truy xét. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, công an mời Trung về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận hành vi phạm tội của mình.