Công an TP HCM cảnh báo nếu làm việc này sẽ bị xử lý tội "Rửa tiền"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM cảnh báo nếu làm việc này sẽ bị xử lý tội "Rửa tiền"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nghe theo lời của người lạ, nếu thực hiện sẽ bị xử lý.

Ngày 18-9, Công an TP HCM cho biết đã phát đi thông báo về một hành vi nếu thực hiện sẽ bị xử lý tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền".

Theo Công an TP HCM, hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo đang rao tìm người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng với lời hứa "kiếm thêm thu nhập dễ dàng". Tuy nhiên, đây là chiêu trò lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM cảnh báo nếu làm việc này sẽ bị xử lý tội "Rửa tiền"- Ảnh 1.

Công an TP HCM triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao

Nếu cá nhân nào cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị đóng, phong tỏa tài khoản.

Ngoài ra, hành vi này có thể bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền" với mức phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí chung thân .

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, thuê, mua bán tài khoản ngân hàng .

Người dân cần cảnh giác trước lời mời "kiếm tiền dễ dàng", "cho thuê tài khoản vài trăm ngàn/tháng. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho công an địa phương hoặc qua tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo công nghệ cao. 

"Việc cho thuê tài khoản ngân hàng đồng nghĩa tiếp tay cho tội phạm, và chính bạn có thể trở thành đồng phạm" - Công an TP HCM thông báo.

Tin liên quan

Công an TP HCM chặn đứng nhiều hành vi thiếu văn hoá

Công an TP HCM chặn đứng nhiều hành vi thiếu văn hoá

(NLĐO) - Công an TP HCM đã chặn đứng những hành vi thiếu văn hoá của một số người trẻ.

Công an TP HCM bắt kẻ nhiều lần lừa một phụ nữ

(NLĐO) - Công an TP HCM vừa bắt người đàn ông sử dụng chiêu trò tinh vi để lừa đảo một phụ nữ chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

Hotgirl Ly "meo" bị Công an TP HCM truy nã, là ai?

(NLĐO) - Hotgirl Ly "Meo", người đang bị Công an TP HCM truy nã do liên quan đến đường dây ma tuý lớn từ nước ngoài về TP HCM tiêu thụ

Công an TP HCM lừa đảo cho thuê tài khoản ngân hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo