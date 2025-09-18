Công an TP HCM cảnh báo nếu làm việc này sẽ bị xử lý tội "Rửa tiền"

Ngày 18-9, Công an TP HCM cho biết đã phát đi thông báo về một hành vi nếu thực hiện sẽ bị xử lý tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền".

Theo Công an TP HCM, hiện nay, nhiều đối tượng lừa đảo đang rao tìm người cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng với lời hứa "kiếm thêm thu nhập dễ dàng". Tuy nhiên, đây là chiêu trò lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao

Nếu cá nhân nào cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị đóng, phong tỏa tài khoản.

Ngoài ra, hành vi này có thể bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoặc "Rửa tiền" với mức phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí chung thân .

Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, thuê, mua bán tài khoản ngân hàng .

Người dân cần cảnh giác trước lời mời "kiếm tiền dễ dàng", "cho thuê tài khoản vài trăm ngàn/tháng. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho công an địa phương hoặc qua tổng đài hỗ trợ chống lừa đảo công nghệ cao.

"Việc cho thuê tài khoản ngân hàng đồng nghĩa tiếp tay cho tội phạm, và chính bạn có thể trở thành đồng phạm" - Công an TP HCM thông báo.