Công an TP HCM cấp căn cước cho 12 trẻ bại liệt

Ngày 10-9, Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Công an quận 12 cấp căn cước cho 12 trẻ bị bại liệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thiên Phước, phường An Lợi Đông, quận 12, TP HCM.

Đây đều là những em khiếm khuyết về nghe, nói, nhiều em không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng nên quá trình thu thập thông tin cơ bản phục vụ cho việc cấp căn cước gặp không ít khó khăn.

Công an TP HCM cấp căn cước cho trẻ em ở quận 12, TP HCM

Ngoài ra, Công an phường An Phú Đông (quận 12) phối hợp với Tư pháp phường rà soát, cấp Giấy khai sinh, nhập hệ thống dữ liệu dân cư Quốc gia đối với những trẻ chưa được cấp Giấy khai sinh đang được nuôi dưỡng tại cơ sở.

Việc cấp căn cước cho trẻ em khuyết tật nằm trong Kế hoạch 405/KH-HĐND ngày 12-5-2024 của Hội đồng nhân dân TP HCM.

Trước đó, Công an TP HCM phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức Chương trình cấp thẻ Căn cước cho nhân khẩu đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM.