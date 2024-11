Công an TP HCM chính thức bắt ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Ngày 14-11, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy. Hiện Công an TP HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Người mẫu An Tây

Tang vật vụ án

Công an TP HCM đã thực hiện đúng phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Chi Dân

Công an TP HCM đã truy xét, xử lý triệt để các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, triệt để, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Ban Chuyên án xác minh, làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất; có những vụ án đã truy xét, chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021. Việc này góp phần từng bước kiềm chế, kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.