Công an TP HCM công bố đường dây nóng tố cáo tiêu cực

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ và tăng cường công khai, minh bạch trong công tác cải cách hành chính, Công an TP HCM thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của công an các đơn vị, địa phương.

2 số điện thoại đường dây nóng

Khi cần phản ánh tiêu cực, người dân gọi đến 2 số điện thoại: 0901116789 (Đường dây nóng Bộ Công an) hoặc 0693187255 (Đường dây nóng Công an TP HCM).

Mọi thông tin phản ánh sẽ được bảo mật tuyệt đối và xử lý nghiêm túc, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Công an TP HCM mong sự đồng hành của người dân trong việc xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.