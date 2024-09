Công an TP HCM giải đáp việc chặn xe để thổi nồng độ cồn

Chiều 26-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, báo chí phản ánh có tình trạng CSGT đột ngột chặn đường xe đang lưu thông để thổi nồng độ cồn và đề nghị Công an TP HCM có ý kiến về vấn đề này.

Trả lời, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM, cho biết thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, l ực lượng CSGT Công an TP HCM đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác này.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP HCM trả lời báo chí tại buổi họp báo chiều 26-9; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM trong 9 tháng đầu năm 2024 được duy trì, đảm bảo ổn định.

Trong 9 tháng năm 2024, lực lượng CSGT Công an TP HCM đã xử phạt 129.845 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1.244 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, so cùng kỳ giảm 79 vụ tai nạn giao thông (-7%), giảm 167 người chết (-33%).

Cũng theo thượng tá Lê Mạnh Hà, việc kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan nồng độ cồn của lực lượng CSGT tại các tuyến đường trên địa bàn không gây ra ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT sử dụng phương pháp đo nồng độ cồn 2 lần, bằng phương pháp định tính và định lượng.

Trường hợp không vi phạm, người điều khiển phương tiện tiếp tục tham gia giao thông.

"Có thể khẳng định việc lực lượng CSGT thành phố kiểm tra nồng độ cồn tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, việc đi lại của người dân hay gây kẹt xe…"- thượng tá Hà nhấn mạnh.

Theo thượng tá Hà, việc dừng phương tiện để kiểm soát, kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSGT nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Việc kiểm soát triệt để nồng độ cồn không chỉ xuất phát từ việc kéo giảm tai nạn giao thông mà còn để phòng ngừa các loại tội phạm có thể xảy ra sau khi sử dụng rượu bia như tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giết người…