Ngày 31-7, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) điều tra Trần Anh Dũng (31 tuổi) do có hành vi chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa 29-7, Dũng chạy xe máy đến tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3, xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) hỏi mua nhẫn vàng.

Trần Anh Dũng tại Công an TP HCM

Khi nhân viên đưa nhẫn cho Dũng thì bất ngờ Dũng cầm chiếc nhẫn lao ra ngoài lên xe tẩu thoát. Nữ nhân viên tiệm vàng kéo Dũng lại nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM trích xuất camera, lấy lời khai người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai không có công việc ổn định, nợ nần nên đi cầm laptop và điện thoại. Khi đến hạn chuộc nhưng không có tiền đã nảy sinh ý định cướp tài sản.