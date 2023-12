Công an TP HCM lên tiếng về việc kiểm tra nồng độ cồn ngày đêm

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM cũng cho biết trong năm qua, lực lượng Công an TP HCM tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong việc nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá các vấn đề tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an trên địa bàn cũng khám phá nhiều vụ án lớn trong năm 2023, trong đó nhiều vụ việc được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP HCM và nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, địa bàn đã ghi nhận gần 6.000 vụ phạm tội liên quan đến trật tự xã hội.

"Công an TP HCM đã khám phá hơn 3.300 vụ án, bắt hơn 5.400 đối tượng trong năm qua. Kết quả khám phá các vụ án giết người, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng đều đạt trên 90% trở lên. Số vụ tội phạm đường phố, cướp giật cũng giảm sâu"- thiếu tướng Trần Đức Tài thông tin.