Công an TP HCM lưu ý người dân cẩn thận nhiều vấn đề trong những ngày nắng nóng

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP HCM cho biết khuyến cáo người dân, cơ quan, doanh nghiệp đề phòng cháy nổ, hỏa hoạn trước, trong, sau thời điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5; đặc biệt là những ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao.

Theo Phòng PC07, kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là thời gian các hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp tăng cao, dẫn theo nguy cơ tiềm ẩn các mối nguy hiểm về cháy, nổ. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy trong thời điểm này cần được quan tâm đặc biệt.

Công an TP HCM tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy

Công an TP HCM khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy khi sản xuất, nghỉ lễ và ngừng hoạt động.

"Khi hoạt động trở lại nên vận hành từng công đoạn, tránh đồng loạt vận hành sẽ dễ gây quá tải, dẫn đến dễ phát sinh chạm, chập điện gây cháy, nổ từ hệ thống điện.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận trong những ngày nắng nóng, dịp lễ 30-4

Các doanh nghiệp, cơ quan tắt điện tại khu vực làm việc, dây chuyền sản xuất khi không sử dụng; phân công người trực tại cơ quan, doanh nghiệp 24/24", Công an TP HCM cảnh báo người dân.

Với người dân và hộ kinh doanh, Công an TP HCM lưu ý nên cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện khi nấu nướng vui chơi ngày lễ; khi đun nấu phải trông coi.

Đặc biệt là khi đi chơi xa, ra khỏi nhà, người dân phải kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà và tắt hệ thống điện nhằm giảm nguy cơ gây cháy do điện. Kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh; không sạc điện thoại, xe điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm khi không thể giám sát…