Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM diễn ra chiều 13-11, thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP HCM trao đổi thêm thông tin về việc thời gian qua có nhiều vụ cháy nổ liên quan tới pin xe điện.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo

Theo ông Tùng, Pin lithium-ion (gọi tắt là pin li-ion) là một loại pin sử dụng chất liệu lithium làm điện cực, loại pin này thường có mật độ năng lượng cao hơn so với các loại pin khác, làm cho chúng trở thành lựa chọn phổ biến rộng rãi để thay thế ắc quy chì.

Thực tế sử dụng, nhiệt độ pin xe tăng lên do lỗi nhà sản xuất hay tác động nhiệt độ bên ngoài hay va chạm cơ học, sự cố…

Khi pin gặp sự cố, một số chất sẽ phân hủy hoặc phản ứng với nhau, cuối cùng dẫn đến hiện tượng thoát nhiệt và cháy hỗn hợp khí thoát ra từ phân hủy chất điện phân và oxi.

Đối với thiết kế xe điện, pin xe điện thường được bố trí trong khoang kín, thường dưới gầm xe và được bảo vệ nhiều lớp.

Do đó, khi cháy pin xe điện, sẽ khó tiếp cận trực tiếp pin để tổ chức chữa cháy, dẫn đến việc triển khai phun nước trực tiếp vào khối pin để làm mát, ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy không đạt hiệu quả cao.

Ông Tùng cho biết từ 10-10-2024 đến 5-10-2025 thì trên địa bàn thành phố có 41 vụ cháy liên quan tới phương tiện sử dụng điện.

Công an TP HCM nói về sự cố cháy pin xe điện

Trong thực tế, công tác chữa cháy đối với đám cháy phương tiện giao thông sử dụng pin Li-ion còn nhiều khó khăn. Các phương pháp chữa cháy truyền thống như sử dụng nước, bột, khí CO₂, bọt… ít hiệu quả đối với loại pin này do đặc tính cháy âm ỉ, sinh nhiệt cao và có khả năng tái bốc cháy sau khi đã được dập tắt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khi tiếp nhận thông tin đám cháy và trực tiếp đến hiện trường chỉ xác định đây là đám cháy xe điện, nhưng không xác định được chính xác chủng loại pin được lắp đặt trên xe.

Việc không xác định được đặc tính kỹ thuật của pin gây khó khăn trong việc lựa chọn chiến thuật, biện pháp và chất chữa cháy phù hợp, dẫn đến hiệu quả xử lý không cao.

Một khó khăn nữa là đối với pin, ắc quy Li-ion có khoảng 7 TCVN quy định về yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với các pin, ắc quy Li-ion lắp trên xe đạp, xe máy và ô tô điện.

Tuy nhiên, hiện chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hoàn chỉnh và thống nhất an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ áp dụng riêng cho pin xe điện, xe điện và hạ tầng xe điện.

Vì vậy, PC07 khuyến cáo khi sử dụng xe điện để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nên kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng cho cả xe điện và hệ thống điện trong nhà ở, các khu chung cư để đảo bảo chúng hoạt động đúng cách và không gặp vấn đề.

Kiểm tra pin, hệ thống sạc và các bộ phận khác của xe điện để phát hiện sớm các dấu hiệu hỏng hóc hoặc mòn.

Sử dụng thiết bị sạc chính hãng và đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Không sử dụng các khối pin trôi nổi trên thị trường (hàng OEM) để tự thay thế cho khối pin trên xe của mình. Để các xe cơ giới chạy bằng điện ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ do pin.

"Chúng ta cũng không nên cắm sạc để từ ngày này sang ngày khác hoặc sạc qua đêm mà không có sự giám sát. Đây là điều nhiều người vẫn làm vì sự tiện lợi để đầy pin hôm sau sử dụng nhưng chúng có nguy cơ cháy nổ nếu bộ sạc đang sử dụng hỏng dẫn đến xảy ra hiện tượng quá điện áp trên pin" – ông Tùng nói.

Ngoài ra, lực lượng PCCC và CNCH đang nghiên cứu, thử nghiệm các chất chữa cháy; trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng phù hợp với đặc tính cháy nổ của pin Li-ion.