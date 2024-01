Công an TP HCM phát hiện đối tượng bị truy nã quốc tế thuê nhà ở quận Bình Tân

Ngày 25-1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM đã bàn giao Yang Xianfei (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) cho Cục Quản lý Xuất nhập Cảnh Bộ Công an để hoàn thiện các thủ tục trục xuất, bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Đây là đối tượng Công an Trung Quốc truy nã, gửi đề nghị Công an Việt Nam hỗ trợ.

Yang Xianfei bị truy nã

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phát hiện Yang Xianfei đang thuê nhà sống tại quận Bình Tân nên phối hợp Công an quận Bình Tân và một số đơn vị có liên quan kiểm tra hành chính tại nơi Yang Xianfei thuê.

Công an phát hiện đối tượng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam như sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn cho phép.

Qua củng cố hồ sơ, công an phát hiện Yang Xianfei là đối tượng bị Công an Trung Quốc ra quyết định truy nã quốc tế về tội tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép nên bắt giữ.