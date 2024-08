Công an TP HCM thông tin chính thức về vụ tai nạn ở cầu Phú Mỹ

Chiều 15-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.







Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại cầu Phú Mỹ

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở cầu Phú Mỹ vào ngày 8-8, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP HCM, đã có thông tin tại buổi họp báo.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP HCM và Sở Giao thông Vận tải thường xuyên phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sau khi vụ tai nạn, hai sở đã có đánh giá và tiếp tục thực hiện một số giải pháp, như tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (trực tiếp và qua hình ảnh) xảy ra trên tuyến dường; rà soát, báo cáo đề xuất tổ chức lại giao thông ở những khu vực phát sinh bất cập trong hạ tầng giao thông; thường xuyên bố trí lực lượng tổ chức điều hòa giao thông tại các khu vực có khả năng xảy ra tình huống phức tạp về trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm.

Đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền đến tất cả các đối tượng tham gia giao thông, trong đó có các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường bộ.

Trước đó, vào chiều 8-8, một chiếc xe tải đã tông liên hoàn 7 ô tô tại dốc cầu Phú Mỹ.

Vụ tai nạn đã khiến một số người mắc kẹt trong xe, không thể tự thoát ra ngoài trong khi xe bắt đầu bốc cháy.

Trong tình huống cấp bách đó, nhiều người đi đường đã có hành động dũng cảm phá cửa xe cứu người, có người leo lên phá kính để kéo người gặp nạn ra ngoài. Một số người dùng bình chữa cháy để ngăn đám cháy lan, giảm nguy cơ cháy nổ.

Ngay sau khi đến hiện trường, các lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu, xử lý vụ việc, nhanh chóng xác minh thông tin các cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người.