Công an TP HCM thông tin việc xử lý vi phạm giao thông khi áp dụng mức phạt "cao ngất"

Tiếp nhận 1.880 hình ảnh phản ánh vi phạm giao thông

Thông tin về phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin hình ảnh phản ánh về vi phạm trật tự an toàn giao thông qua Trang ZOA của Phòng Cảnh sát giao thông, thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Phòng PC06, cho biết từ khi Công an thành phố phát động vào tháng 6-2024 đến lúc Nghị định 168 có hiệu lực, đã tiếp nhận 1.880 thông tin hình ảnh.

Đã chuyển cho các đơn vị cảnh sát giao thông trong Công an thành phố 1.041 thông tin để tiếp tục xác minh chủ phương tiện/người vi phạm đấu tranh xử lý.

Các đơn vị rà soát, xác minh gửi 654 thông báo mời chủ phương tiện/người vi phạm và đã ra quyết định xử phạt 128 trường hợp với số tiền gần 500 triệu đồng, trong đó có 61 trường hợp tước giấy phép lái xe.

Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính/vụ, tối đa 5 triệu đồng/vụ. Hiện nay Phòng PC08 chưa thực hiện việc chi trả do chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Công an.

Ông Hải cho biết Phòng Cảnh sát giao thông chưa nhận được những thông tin phản ánh hay tố cáo về việc tiêu cực liên quan như tống tiền người vi phạm; bị đánh khi đi quay vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tham gia giao thông văn minh, lịch sự.

Đối với người dân cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông phải đảm bảo việc thu thập thông tin không gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân và tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, quyền tự do hình ảnh của công dân nơi công cộng.

Nếu thông tin có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch thì người cung cấp thông tin sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.