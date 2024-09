Công an TP HCM tìm bị hại của Sam Group

Ngày 18-9, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Sam Group.

Thông tin về Sam Group

Công an TP HCM xác định công ty này không có thông tin, không được cấp các giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký đầu tư, không được cấp chủ trương đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Mặc dù vậy, Sam Group đã ký Hợp đồng đặt cọc để đảm bảo ký kết hợp đồng chuyển nhượng nền đất thuộc Khu biệt thự Sam World Damb'ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam Wold Lộc Quảng trên địa bàn xã Damb'ri, TP Bảo Lộc và xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) với nhiều cá nhân và nhận tiền đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, Công ty Sam Group không thực hiện việc ký Hợp đồng chuyển nhượng như thoả thuận. Trong khi đó, toàn bộ số tiền này được Công ty Sam Group rút hết để sử dụng cho mục đích khác.



Đến nay, Công an TP HCM xác định đã có 3 người bị lừa 4 tỉ đồng thông qua việc ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất thuộc các Khu biệt thự nêu trên.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, Công an TP HCM đề nghị ai là bị hại của Công ty Sam Group liên hệ với Công an TP HCM trước ngày 10-10-2024 để được giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Công an TP.HCM, số 674, đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM; ĐT: 0693187783 hoặc số điện thoại Điều tra viên: 0908768679.