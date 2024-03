Công an TP HCM tìm người từng giao dịch với Công ty An Lạc Tân

Ngày 9-3, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ phát triển bất động sản An Lạc Tân.

Công ty An Lạc Tân có trụ sở tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM và do ông Quách Mộc Tân làm giám đốc, người đại diện công ty.

Để phục vụ điều tra vụ án, Công an TP HCM thông báo người dân nào đã ký hợp đồng thỏa thuận nhận chuyển nhượng các nền đất với Công ty An Lạc Tân thì liên hệ Công an TP HCM để hợp tác điều tra.

Người dân có thể cung cấp thông tin tại Đội 2 - Phòng PC03; địa chỉ: 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10, TP HCM. Điện thoại 0906780080 gặp điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Công an TP HCM, ông Quách Mộc Tân và một số người khác đã quảng cáo các dự án không có thật như dự án khu dân cư An Lạc Riverside, Trần Đại Nghĩa, Tân Túc huyện Bình Chánh, TP HCM.

Từ đó, nhóm ông Quách Mộc Tân đã ký hợp đồng, thu của khách hàng gần 4,2 tỉ đồng.