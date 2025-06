Công an TP HCM tìm nhân chứng một vụ tai nạn nghiêm trọng

Ngày 26-6, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ "Tai nạn giao thông đường bộ" xảy ra lúc 4 giờ, ngày 26-4 trên đường Đỗ Mười, phường Thạnh Xuân, quận 12 khiến một người tử vong.

Theo điều tra ban đầu, tại thời điểm trên anh Trần Trung Tính (SN 2007, quê Đắk Lắk) điều khiển xe máy lưu thông trên làn xe hỗn hợp đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về hướng cầu Bình Phước 2.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở quận 12

Khi đến khu vực trước một căn nhà trên đường Đỗ Mười, phường Thạnh Xuân, quận 12 thì không kiểm soát được tay lái. Sau đó, xe máy do anh Tính điều khiển va chạm vào dải phân cách phân chia làn xe ô tô và làn xe hỗn hợp.

Vụ việc khiến anh Tính ngã qua dải phân cách vào làn xe ô tô của đường Đỗ Mười, quận 12. Lúc này ô tô tải do Hồ Hữu Trung đang lưu thông trên làn xe ô tô phía sau cùng chiều đánh lái sang trái để tránh va chạm.

Trung không xác định phương tiện có va chạm với lái xe Tính hay không nên đã tiếp tục điều khiển xe đi thẳng trên đường Đỗ Mười về tỉnh Đồng Nai.

Vụ tai nạn khiến anh Tính tử vong tại chỗ. Công an TP HCM đề nghị chủ xe mô tô biển số 47AB – 844.28 nhanh chóng đến cơ quan công an làm việc. Hoặc ai trực tiếp biết những thông tin có liên quan đến vụ tai nạn trên vui lòng cung cấp cho cán bộ điều tra Nguyễn Lâm Hữu Quang thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM.

Sau 30 ngày (kể từ ngày đăng báo) nếu chủ xe và người liên quan không đến làm việc thì mọi thắc mắc, khiếu nại về vụ tai nạn sẽ không được giải quyết.