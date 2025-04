Công an TP HCM tìm thân nhân tử thi có hình xăm dãy số 6789 trên tay

Ngày 6-4, Công an TP HCM đã phát đi thông báo tìm thân nhân người đàn ông khoảng 35 tuổi tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Nơi xảy ra sự việc

Cụ thể, sáng sớm 5-4, tại cổng số 1 Bến xe Miền Tây địa chỉ 395 Kinh Dương Vương (Khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân) người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động.

Đặc điểm nhận dạng

Đến kiểm tra thì người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo công an. Nhận tin báo, công an địa phương đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và làm rõ nguyên nhân.

Công an kiểm tra trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Đặc điểm nhận dạng, nạn nhân khoảng 35 tuổi. Trên ngực, vai trái có hình xăm con rồng. Trên tay trái có hình xăm số 6789. Trên tay phải có hình xăm hoa văn màu đen.

Ai là thân nhân của nạn nhân trên, liên hệ số điện thoại 028 37523749 để phối hợp giải quyết.