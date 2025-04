Công an TP HCM tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật do Bộ Công an soạn thảo

Ngày 22-4, Công an TP HCM đã tổ chức Hội thảo "Tính khả thi và thực tiễn thi hành chính sách đối với các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV năm 2025".

Tham dự Hội thảo có ông Hà Phước Thắng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP HCM cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ngành TP HCM. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM chủ trì hội thảo.

Các Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV như: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự .

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM chủ trì hội thảo

Các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo sẽ được Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV cho ý kiến như: Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ.

Hội thảo tập trung vào các nội dung như dữ liệu cá nhân; những hạn chế, tồn tại và phát sinh mới khi thực hiện Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; vấn đề quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 được cụ thể hóa trong Bộ luật Hình sự năm 2015; một số vấn đề liên quan đến Luật Tương trợ tư pháp năm 2007...

"Hội thảo là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, pháp luật nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới"- Trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.



Trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh.

Các đại biểu dự hội thảo

Bố cục dự thảo Bộ luật gồm 3 phần, 26 chương, 433 điều; so với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017), đã giữ nguyên 181 điều, sửa đổi 245 điều, bổ sung 6 điều, bỏ 18 điều. Dự thảo Bộ luật gồm những nội dung cơ bản sau đây:

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM (giữa) phát biểu tại hội thảo

Dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án (vẫn bảo đảm cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội) tại 5 tội danh gồm các tội: "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"; "Phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh"; "Vận chuyển trái phép chất ma túy" (Điều 250 Bộ luật Hình sự); Phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược" (Điều 421 Bộ luật Hình sự).

Bên cạnh đó, bỏ hình phạt tử hình và thay thế hình phạt tử hình bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở một số tội danh khác như sau: "Gián điệp", "Tham ô tài sản" và "Nhận hối lộ".

Phát biểu tại hội thảo, đại biểu tham dự đồng tình với quan điểm bỏ án tử hình trong dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo. "Có nhiều đối tượng khi bị bắt thì biết rõ động cơ, mục đích phạm tội nhưng phần đông số vụ khi bị bắt thì rất nhiều người không biết mình đang vận chuyển ma túy. Việc sửa luật, bỏ án tử hình đối với tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" vừa thể hiện tính chất răn đe nhưng cũng cho thấy tính nhân văn của luật pháp"- một đại biểu nhấn mạnh.