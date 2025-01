Công an TP HCM triệt phá đường dây mua bán súng đạn lớn ở quận 4

Ngày 14-1, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Lê Nguyên Hạnh (SN 1990) cùng 5 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Khám xét nơi ở của Hạnh tại một chung cư, công an thu giữ 12 khẩu súng ngắn thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm; 1 thân súng bằng kim loại màu đen và nhiều phụ kiện, dụng cụ là công cụ để độ, chế, cải tạo súng công cụ hỗ trợ thành súng quân dụng.

Đường dây mua bán súng, đạn vừa bị triệt phá

Hạnh khai nhận đã mua súng trên mạng, sau đó thuê người độ, chế lại thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng để bán cho nhiều đối tượng trên tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành khác.

Lê Nguyên Hạnh

Từ lời khai của Hạnh, công an khám xét nơi ở của nhiều đối tượng, thu giữ 4 khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng; 3 khẩu súng thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, 13 khẩu súng thuộc nhóm đồ chơi nguy hiểm bị cấm, 17 viên đạn…

Việc Công an TP HCM phối hợp với công an các địa phương khám phá thành công chuyên án đã ngăn chặn các đối tượng sử dụng súng, đạn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội khác. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM và các tỉnh, thành.