Công an TP HCM triệt phá nhóm “siêu trộm”, có đối tượng từng ở tù 19 năm

Ngày 31-10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã phối hợp với Công an quận 12, Công an quận Gò Vấp và công an các địa phương triệt phá đường dây trộm xe máy số lượng lớn.

Băng nhóm "siêu trộm" tại cơ quan công an.

Công an đã bắt giữ Trần Quốc Kỳ (47 tuổi), Trần Việt Trung (37 tuổi), cùng quê tỉnh Hà Tĩnh, Tô Hữu Đường (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Viết Việt (29 tuổi), Lê Hữu Điệp (37 tuổi), Nguyễn Vĩnh Long (36 tuổi), cùng quê Nghệ An).

Theo điều tra, từ tháng 9-2024 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, huyện Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Công an xác định nhóm phân phân nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, hoạt động khép kín từ khâu trộm cắp đến tiêu thụ.

Tang vật thu giữ.

Sau khi trộm được, nhóm giao cho các đối tượng tiêu thụ chạy thẳng xe về địa bàn tỉnh Long An, Tây Ninh, để bán sang Campuchia. Các thành viên trong nhóm đều có tiền án, tiền sự.

Riêng Kỳ ở tù 19 năm với 6 tội danh: Cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy.