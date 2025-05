Công an TP HCM truy nã 2 người trong vụ gây rối ở White Palace

Để điều tra, Công an TP HCM đã kêu gọi Ngô Văn Dũng, Lê Kim Long Vũ ra trình diện. Tuy nhiên, Dũng và Vũ đều bỏ trốn, không trình diện nên Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã. Công an cũng đề nghị Ngô Văn Dũng, Lê Kim Long Vũ hoặc những ai biết người này ở đâu, nhanh chóng liên hệ PC02 Công an TP HCM (Đội 3 – PC02), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM để cung cấp thông tin hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693187200.