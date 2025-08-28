HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Công an TP HCM truy nã Chủ tịch Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Chủ tịch Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh đã bị Công an TP HCM truy nã do có hành vi cấu kết thực hiện hành vi trái pháp luật

Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Tuấn Hùng (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TP HCM xác định Hùng trực tiếp liên hệ với các chủ đất để mua nhiều thửa đất tại xã Tân An Hội và xã Hòa Phú (huyện Củ Chi cũ). 

Công an TP HCM truy nã Chủ tịch Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh - Ảnh 1.

Công an TP HCM truy nã Bùi Tuấn Hùng

Hùng biết rõ Công ty Bất động sản Đô Thị Xanh chưa hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, không được cơ quan chức năng cấp phép tách thửa, thực hiện dự án nhà ở.

Tuy nhiên, Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hợp tác để phân phối bán nền đất thuộc Dự án Green City, Dự án Green Town và Dự án Đô Thị Xanh cho khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 147,6 tỉ đồng. Hiện Công an TP HCM đã khởi tố 4 người, riêng Bùi Tuấn Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP HCM yêu cầu bị can Bùi Tuấn Hùng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Người dân biết hoặc phát hiện Bùi Tuấn Hùng có thể báo cho công an gần nhất. Hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP HCM địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM. Cán bộ thụ lý: Đồng chí Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879.

Ngoài ra, Công an TP HCM cũng tìm bị hại là các cá nhân, pháp nhân đã ký kết hợp đồng mua đất, chuyển tiền cho các đối tượng, thuộc các dự án liên quan gồm: Dự ần Green City, Dự án Green Town, Dự án Đô Thị Xanh 1 (tên thương mại là Metro City và Fantasy City) do Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Đô Thị Xanh, Công ty Cổ phần địa ốc VinaLand, Công ty Cổ phần đẩu tư địa ốc Lạc Việt ký kết hợp đồng bán nền đất cho khách hàng.

Yêu cầu các bị hại đến Cơ quan CSĐT (Đội 2, Phòng PC03) Công ạn TP HCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu,TP HCM (Điều tra viên thụ lý: Đại úy Ngô Văn Hiệp, số điện thoại: 0868177879) để trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản, cung cấp tài liệu liên quan hoặc gửi đơn tố cáo kèm theo tài liệu liên quan qua đường bưu điện, trược ngày 31-8-2025. Hết thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT sẽ giải quyết vụ án theo luật định.

