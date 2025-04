Công an TP HCM truy nã nam nhân viên cửa hàng thú cưng

Ngày 28-4, Công an TP HCM cho biết đang truy nã Lê Văn Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lê Văn Hậu.

Theo điều tra, tháng 4-2024, Hậu là nhân viên của cửa hàng thú cưng Cỏ Pet House, đường Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Tại đây, Hậu được giao quản lý, sử dụng chiếc xe máy hiệu SH125i để đi lại và giao thú cưng.

Do ham cá độ, nợ nần nên khuya 9-7-2024, Hậu mang xe cầm cố lấy 8 triệu đồng. Số tiền này, Hậu nạp vào một trang cá độ qua mạng và tiêu xài cá nhân.

Sáng 10-7-2024, Hậu tiếp tục mượn xe máy hiệu Exciter của nữ đồng nghiệp nói đi giao chó cho khách. Tuy nhiên, Hậu đã mang xe cầm được 14 triệu đồng. Số tiền này Hậu trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Chiều cùng ngày, chủ và đồng nghiệp cửa hàng thú cưng nhiều lần gọi điện thoại cho Hậu nhưng Hậu không nghe máy và nhắn tin: "Em xin lỗi đã cầm cố xe của mọi người".

Lúc này, chủ cửa hàng nói Hậu quay lại nói chuyện, giải quyết.

Tại đây, Hậu đưa 2 giấy cầm đồ cho chủ và đồng nghiệp, rồi hứa sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại, nhưng sau đó Hậu bỏ đi.

Công an TP HCM và Công an xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk sau đó đưa Hậu về trụ TP Thủ Đức làm việc. Tại cơ quan công an, Hậu thừa nhận hành vi phạm tội.

Đến ngày 4-12-2024, Công an TP Thủ Đức ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Song lúc này Hậu đã tự ý bỏ đi khỏi nơi cư trú, không trình diện cơ quan điều tra.

Nay Công an TP HCM ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Hậu để phục vụ công tác điều tra vụ án. Theo Công an TP HCM, bất kỳ ai nhìn thấy Hậu cũng có quyền bắt giữ và áp giải đến công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.