Pháp luật

Công an TP HCM tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

Vừa qua, Trại tạm giam số 1 Công an TP HCM đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực 3 (Sở Nội vụ TP HCM) tổ chức Hội nghị tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho phạm nhân đang chấp hành án.

Công an TP HCM tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân - Ảnh 1.

Sự kiện có sự tham gia của cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP HCM trên còn nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác.

Công an TP HCM tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân - Ảnh 2.

Công an TP HCM đã tổ chức hướng nghiệp cho phạm nhân tại Trại tạm giam số 1

Tại buổi tư vấn hướng nghiệp, cán bộ Trại tạm giam số 1 hướng dẫn các thủ tục pháp lý và chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù.

Hội nghị nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định 49/2020NĐ-CP về thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập xã hội. 

Thông qua hoạt động, phạm nhân được nâng cao nhận thức về pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống, từ đó nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực lao động, hoàn lương và trở thành người có ích. 

Việc tư vấn nghề nghiệp và tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân cũng thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cùng sự quan tâm của Công an TP HCM trong việc chăm lo đời sống phạm nhân.

"Việc tư vấn, hướng nghiệp cho phạm nhân đã góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là những người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm và đóng góp tích cực cho xã hội. Đây là một trong những nỗ lực thiết thực của các cơ quan chức năng TP HCM trong việc hỗ trợ phạm nhân hòa nhập cộng đồng bền vững" - Công an TP HCM nhấn mạnh.

