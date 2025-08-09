HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM xác minh nhóm người đánh nhau giữa đường

HẠNH NGUYÊN

(NLĐO) - Giữa tuyến đường ở phường Khánh Hội (TP HCM), 4 người đã có hành vi rượt đuổi, đánh nhau và Công an TP HCM đang xác minh vụ việc

Ngày 9-8, mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội (TP HCM) kèm theo hình ảnh nhóm người đánh nhau gây náo loạn.

Cụ thể, camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội (TP HCM) ghi lại cảnh 2 ô tô đậu dưới lòng đường. 

Công an TP HCM xác minh nhóm người đánh nhau giữa đường - Ảnh 1.

Công an TP HCM xác minh nhóm người đánh nhau giữa đường - Ảnh 2.

Công an TP HCM đang xác minh vụ việc

Một phụ nữ đã dùng tay tát vào mặt người đàn ông va bị đánh người này đánh trả. Sau đó 2 người đàn ông khác cùng nhóm với người phụ nữ đã rượt đánh đối phương. 

Sau khi xảy ra sự việc Công an phường Khánh Hội (TP HCM) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM để xác minh, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, sáng 9-8, Công an phường Xuân Hoà (TP HCM) đã mời ông Đ.H.S (SN 1982, tài xế công nghệ) lên làm việc do có hành vi rút chìa khoá của 2 cô gái tại khu vực Hồ Con Rùa.

Cụ thể, ngày 8-8, mạng xã hội đăng tải clip ông S. đã có hành động rút chìa khoá xe của hai cô gái tại khu vực Hồ Con Rùa. 

Chị C. (SN 2000) cho biết vào trưa 8-8, chị chở bạn lưu thông đến khu vực này thì ô tô của ông S. va quẹt vào chân. Sau đó, ông S. xuống chửi bới rồi bất ngờ rút chìa khoá xe của chị.


Tin liên quan

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 giám đốc

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 2 giám đốc

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt 2 giám đốc cùng một kế toán của 2 công ty có trụ sở trên địa bàn phường Long Hương, TP HCM

Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa mới nhất, phụ huynh cần biết

(NLĐO) - Một chiêu lừa đảo mới nhất mà các đối tượng đang triển khai trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm, Công an TP HCM cảnh báo người dân cẩn trọng

Đặc nhiệm Hình sự Công an TP HCM giải cứu thành công nam sinh bị "bắt cóc online"

(NLĐO) - Công an TP HCM đã vượt hơn 350 km từ TP HCM lên Đắk Lắk giải cứu một nam sinh bị "bắt cóc online"

Công an TP HCM Khánh Hội đánh nhau mạng xã hội xử lý nghiêm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo