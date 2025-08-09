Ngày 9-8, mạng xã hội lan truyền clip 2 ô tô đậu trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội (TP HCM) kèm theo hình ảnh nhóm người đánh nhau gây náo loạn.

Cụ thể, camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Hào, phường Khánh Hội (TP HCM) ghi lại cảnh 2 ô tô đậu dưới lòng đường.

Công an TP HCM đang xác minh vụ việc

Một phụ nữ đã dùng tay tát vào mặt người đàn ông va bị đánh người này đánh trả. Sau đó 2 người đàn ông khác cùng nhóm với người phụ nữ đã rượt đánh đối phương.

Sau khi xảy ra sự việc Công an phường Khánh Hội (TP HCM) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM để xác minh, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trước đó, sáng 9-8, Công an phường Xuân Hoà (TP HCM) đã mời ông Đ.H.S (SN 1982, tài xế công nghệ) lên làm việc do có hành vi rút chìa khoá của 2 cô gái tại khu vực Hồ Con Rùa.

Cụ thể, ngày 8-8, mạng xã hội đăng tải clip ông S. đã có hành động rút chìa khoá xe của hai cô gái tại khu vực Hồ Con Rùa.

Chị C. (SN 2000) cho biết vào trưa 8-8, chị chở bạn lưu thông đến khu vực này thì ô tô của ông S. va quẹt vào chân. Sau đó, ông S. xuống chửi bới rồi bất ngờ rút chìa khoá xe của chị.



