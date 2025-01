Công an TP Huế có thêm 1 phó giám đốc

Chiều 23-1, Công an TP Huế đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an quận Thuận Hóa, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Huế.

Như vậy, ngoài thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, hiện Công an TP Huế còn có 3 phó giám đốc, gồm đại tá Nguyễn Đình Thừa, đại tá Hoàng Văn Thành, đại tá Hồ Xuân Phương.

Ban Giám đốc Công an TP Huế gồm giám đốc là đại tá Nguyễn Thanh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) cùng với 4 phó giám đốc. Trong đó, thượng tá Nguyễn Viết Hoàng (cảnh phục màu trắng) vừa được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP Huế, chúc mừng thượng tá Nguyễn Viết Hoàng khi vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông nhấn mạnh thượng tá Nguyễn Viết Hoàng được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác và trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu và uy tín cao.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, chúc mừng thượng tá Nguyễn Viết Hoàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Viết Hoàng khẳng định sẽ tiếp tục tận tâm, tận lực, không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác chuyên môn, phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Huế và toàn lực lượng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Công an TP Huế thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng (SN 1975; quê ở thị xã Phong Điền, TP Huế) từng giữ chức vụ Phó phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế); Trưởng Công an huyện Phú Lộc (TP Huế). Tháng 3-2020, ông được Bộ Công an điều động giữ chức Trưởng Công an TP Huế, thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ ngày 1-1, khi tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành TP Huế trực thuộc trung ương, quận Thuận Hóa được thành lập trên cơ sở chia tách TP Huế cũ thì thượng tá Nguyễn Viết Hoàng giữ chức trưởng công an quận này.