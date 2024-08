Công an TP Thủ Đức bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

Ngày 10-8, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) bàn giao Lê Văn Tuấn (41 tuổi, quê An Giang) cho Công an huyện Chợ Mới (An Giang) để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào tháng 10-2023, Tuấn bị Công an huyện Chợ Mới truy nã do cố ý gây thương tích.

Công an bắt giữ Lê Văn Tuấn.

Qua rà soát, Công an TP Thủ Đức nghi người tên Nguyễn Văn An - nhân viên quán cơm trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước - là Tuấn.



Khuya 9-8, Công an TP Thủ Đức ập vào quán cơm rồi bắt Tuấn lúc đang ngủ. Lúc này, Tuấn đưa ra giấy tờ giả để chối song trước những bằng chứng, Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội.

Tuấn là tội phạm nguy hiểm, có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và 2 tiền sự về ma túy.

Theo hồ sơ, tối 8-9-2013, anh N. (33 tuổi, ở An Giang, hành nghề tài xế xe ôm) nhận được cuộc gọi điện thoại của Tuấn yêu cầu đến nhà trọ 999 trên địa bàn huyện Chợ Mới để chở Tuấn đi công việc. Tiền công là 200.000 - 300.000 đồng.

Sáng 9-9-2013, anh N. đến điểm hẹn, chở Tuấn đến quán cháo chay ở xã Long Điền A, huyện Chợ Mới.

Sau đó, Tuấn đi vào trong quán cháo, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt bà N.T.A (48 tuổi, khách đang ăn tại quán cháo) làm nạn nhân chảy nhiều máu, ngất xỉu. Qua giám định, tỉ lệ thương tật của nạn nhân là 29%.

Sau đó Tuấn nói anh N. tăng ga bỏ chạy. Công an bắt thì Tuấn nhảy xe tẩu thoát.

1 năm sau, Công an huyện Chợ Mới nhận được thông tin từ Công an quận 12 bắt được Tuấn. Tuấn khai dùng nón bảo hiểm đánh bà A. dù không quen biết. Tuấn bỏ trốn lên TP HCM sau đó bị công an bắt.

Đến tháng 9-2023, sau quá trình củng cố hồ sơ, Công an huyện Chợ Mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tuấn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Song, Tuấn bỏ trốn nên ra quyết định truy nã.



Lúc bỏ trốn, Tuấn làm giả giấy tờ tên Nguyễn Văn An, sống tại nhiều nơi như Phú Quốc (Kiên Giang), Bình Dương và TP HCM.