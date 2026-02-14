Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Sau khi bị Công an TPHCM truy tìm vì liên quan đến vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace, người đàn ông đã nhờ người "lo lót" và cả hai bị bắt.

Ngày 14-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1989) về tội "Đưa hối lộ" và Nguyễn Minh Thạch (SN 1979) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Hòa tại Công an TPHCM

Công an TPHCM bắt 2 người liên quan vụ việc xảy ra tại nhà hàng White Palace - Ảnh 2.

Nguyễn Minh Thạch nhận 300 triệu đồng chạy án

Theo điều tra ban đầu, Hòa là đối tượng bị Công an TPHCM truy tìm do liên quan vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 22-6-2024 tại nhà hàng White Palace (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận cũ). Sau khi vụ việc xảy ra, Hòa đã bỏ trốn.

Clip: Công an TPHCM lấy lời khai hai đối tượng

Đầu năm 2026, khi biết vụ án đã được xét xử, Hòa quay lại TPHCM và thông qua mối quan hệ xã hội để tìm cách "chạy án". Hòa liên hệ với Thạch nhờ tìm người có thẩm quyền giúp mình không bị xử lý hình sự. Thạch nhận lời và yêu cầu "chi phí" 300 triệu đồng.

Trưa 11-2, Hòa gặp Thạch tại một quán cà phê trên địa bàn phường Bình Trưng (TPHCM) và giao số tiền 300 triệu đồng. Sau đó, Thạch hướng dẫn Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện. Hòa đã làm theo và được Công an phường Khánh Hội chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để làm việc.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu "chạy án" và tiến hành đấu tranh làm rõ.

Ngày 12-2, Hòa thừa nhận đã đưa cho Thạch 300 triệu đồng nhằm nhờ tác động để không bị xử lý hình sự.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Minh Thạch khai nhận đã lợi dụng tâm lý lo sợ của Hòa để đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền nhưng thực tế không có việc liên hệ hay nhờ vả bất kỳ cá nhân nào. Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ 300 triệu đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng "chạy án", "lo giảm nhẹ", "can thiệp" vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Mọi hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích khác nhằm tác động đến người có thẩm quyền đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu hiểu biết pháp luật của người vi phạm để đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn "lo chạy", qua đó chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan tiến hành tố tụng làm việc theo đúng quy định, công khai, minh bạch; không có bất kỳ cá nhân nào có thể đứng ra "can thiệp", "dàn xếp" trái quy định.

Công an TPHCM đề nghị người dân khi có liên quan đến vụ việc pháp luật cần trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng, chấp hành đúng quy trình giải quyết; đồng thời kịp thời tố giác các hành vi môi giới, nhận tiền để "chạy án", "chạy tội". Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt 3 thanh niên "nhận lệnh" qua mạng xã hội

Công an TPHCM bắt 3 thanh niên "nhận lệnh" qua mạng xã hội

(NLĐO) - Sau khi "nhận lệnh" qua mạng xã hội, nhóm thanh niên di chuyển từ An Giang lên TPHCM phạm tội và nhanh chóng bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM khám xét nhiều địa điểm, bắt 4 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thực hiện lệnh khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn và bắt 4 người có hành vi trái pháp luật

Công an TPHCM bắt giam người lập hàng loạt tài khoản để làm chuyện bất chính

(NLĐO) - Người đàn ông 38 tuổi vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt giam do có hành vi lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội để bán vũ khí

lừa đảo chạy án lừa chạy án Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo