Công an TPHCM bắt hai thiếu niên trộm xe máy rồi đi Vũng Tàu chơi

Ngày 3-3, Công an phường Gia Định (TPHCM) đã truy bắt H.V.P và P.P.B (cùng 15 tuổi) để làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy.

P. và B. cùng hiện trường vụ việc

Theo điều tra, sáng 24-2, người đàn ông 71 tuổi đến Công an phường Gia Định trình báo về việc bị mất xe máy. Ông cho biết khoảng 20 giờ 30 ngày 22-2, ông để xe máy trước cửa hàng tiện lợi trên đường Phan Đăng Lưu (phường Gia Định) nhưng không khóa cổ rồi đi nhậu.

Sau khi đi nhậu về, ông đến lấy xe thì phát hiện bị mất nên đến công an trình báo.

Công an phường Gia Định phối hợp Công an TPHCM vào cuộc truy bắt P. và B. do nghi liên quan.

Tại cơ quan công an, cả hai cho biết khoảng 1 giờ 20 sáng 23-4 đang đi chơi thì thấy xe máy để trên vỉa hè, không ai trông coi nên lấy trộm.

Cả hai sau đó cùng 2 người khác (chưa rõ danh tính) phá khóa xe. Sau đó, P. cùng nhóm 11 người đến phường Vũng Tàu, TPHCM chơi cho đến khi bị yêu cầu về trụ sở công an.