Pháp luật

Công an TPHCM bắt kế toán trưởng một công ty chứng khoán

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt kế toán trưởng và kế toán viên Công ty Chứng khoán X. do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngày 14-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Trần Thị Thuý Lan (SN 1985) và Nguyễn Lương Mai Thy (SN 1992) tội "Tham ô tài sản" với số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Lan là kế toán trưởng còn Thy là kế toán viên của Công ty chứng khoán X., có trụ sở tại TPHCM.

Công an TPHCM bắt kế toán trưởng một công ty chứng khoán - Ảnh 1.

Thy (áo trắng) và Lan tại Công an TPHCM

Từ đầu năm 2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư tài chính trên mạng, Lan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cấu kết, chỉ đạo Thy sử dụng tài khoản quản lý tài chính nội bộ do công ty cấp cho Lan và Thy để hạch toán khống số dư tiền trong tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.

Công an TPHCM bắt kế toán trưởng một công ty chứng khoán - Ảnh 2.

Hình ảnh thực nghiệm hạch toán khống tiền vào tài khoản chứng khoán của Lan và Thy

Từ đó chuyển dịch số tiền hơn 27 tỉ đồng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Lan để Lan chiếm đoạt sử dụng cho các mục đích cá nhân nêu trên.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã tập trung lực lượng, biện pháp nắm tình hình, kịp thời phát hiện vụ việc, khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu, làm rõ hành vi phạm tội của Lan và Thy.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thúy Lan, Nguyễn Lương Mai Thy về tội "Tham ô tài sản".

