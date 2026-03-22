Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ giết người ở khách sạn

Ngày 22-3, Công an TPHCM cho biết đã bắt ông Hu YongChao (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp bắt giữ Hu YongChao do liên quan đến vụ giết người xảy ra ngày 20-3 tại khách sạn T.H (đường số 33, phường An Lạc (TPHCM).

Lực lượng chức năng phát hiện Hu YongChao đã hoàn tất thủ tục lên chuyến bay SC8074 của hãng Shandong Airlines để đi Sơn Đông (Trung Quốc).

Đối tượng bị Công an TPHCM bắt tại sân bay

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, lực lượng an ninh xác định đối tượng đang có mặt tại quán cà phê trong nhà ga T2. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng PC02 Công an TPHCM áp giải đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác đến khoảng 2 giờ 30 ngày 21-3, Hu YongChao đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý, đối tượng khai nhận sau khi gây án đã tìm cách phi tang hung khí ngay tại sân bay. Lực lượng phối hợp sau đó đã thu giữ được vật chứng là một lưỡi dao được cất giấu kỹ trên nóc tủ đựng đồ uống của quán phở ở nhà ga T2, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, một người đàn ông quốc tịch nước ngoài được phát hiện tử vong trong căn phòng tại lầu 3 của một khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc, TPHCM. Trên người của nạn nhân có vết thương, máu nghi do bị sát hại nên người dân báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Lạc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Theo những người làm trong khách sạn, người đàn ông thuê khách sạn này để kinh doanh. Khi không thấy người đàn ông, người nhà và nhân viên khách sạn tìm kiếm thì phát hiện vụ việc như trên.