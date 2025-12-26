Công an TPHCM giúp người dân tìm lại tài sản đánh rơi

Ngày 26-12, Công an phường Sài Gòn, TPHCM cho biết vừa hỗ trợ một phụ nữ tìm lại máy ảnh Canon.

Công an phường Sài Gòn trao trả lại máy ảnh cho chị Võ Thu Trúc.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 23-12, chị Võ Thu Trúc, 30 tuổi, đặt ô tô công nghệ di chuyển từ chung cư Masteri Thảo Điền, phường An Khánh đến toà nhà Diamond Plaza, phường Sài Gòn. Khi xuống xe, chị Trúc để quên một máy ảnh hiệu Canon trị giá khoảng 20 triệu đồng trên xe.

Lo lắng, chị Trúc đã đến Công an địa phương để trình báo vụ việc.

Công an phường Sài Gòn sau đó xác minh, liên hệ với tài xế ô tô công nghệ và để trao trả tài sản cho chị Trúc.

Cảm động trước sự ân cần của lực lượng công an, chị Trúc đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường.

Thời gian qua, lực lượng Công an TPHCM liên tục hỗ trợ người dân tìm lại tài sản. Điển hình như vào ngày 23-12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã ba đường Đinh Tiên Hoàng – Nguyễn Văn Giai, anh Lê Văn Sinh (an ninh cơ sở Công an phường Tân Định) có nhặt được một điện thoại hiệu Samsung do người dân đánh rơi.

Công an phường Tân Định trả tài sản cho anh Phạm Minh Trí.

Sau đó, anh Phạm Minh Trí, 21 tuổi là người đánh rơi điện thoại liên hệ và đến Công an phường Tân Định để nhận lại tài sản.

Sáng 24-12, Thượng uý Huỳnh Tấn Phát – Cảnh sát khu vực xã Hiệp Phước - trong quá trình xuống địa bàn trên đường Nguyễn Văn Tạo cũng nhặt được một chiếc bóp, bên trong có thẻ căn cước, giấy phép lái, giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng, và các loại giấy tờ cá nhân khác.

Sau khi kiểm tra thông tin, Thượng uý Huỳnh Tấn Phát đã chủ động liên hệ với chủ sở hữu để xác nhận và trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân.