Bạn đọc

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên, phụ huynh không tin tưởng các văn bản, thông tin đăng trên mạng xã hội

Ngày 14-4, Công an TPHCM phát thông báo cảnh báo lừa đảo công nghệ cao giả mạo Trường Đại học Ngoại thương (FTU) cơ sở 2 TPHCM.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện một số văn bản về việc "Xét duyệt học bổng hiệp định tại Úc năm 2026" và đã có nạn nhân sập bẫy với số tiền lớn.

Nhiều dấu hiệu sơ hở

Theo Công an TPHCM, văn bản lừa đảo được thiết kế rất chuyên nghiệp với con dấu và chữ ký giả, nhưng vẫn lộ ra các sơ hở:

Cụ thể, có sự sai lệch về thể thức văn bản: Phía góc trái ghi "Bộ Ngoại giao" nhưng bên dưới lại là "Trường Đại học Ngoại thương TPHCM" (thực tế FTU là trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (FTU) - Ảnh 1.

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên, phụ huynh cẩn thận các thông tin trên mạng xã hội

Các đối tượng yêu cầu chứng minh tài chính bằng tiền mặt. Công an TPHCM khẳng định đây là bẫy tài chính, kẻ xấu đưa ra các con số từ 550 triệu đến hơn 1,8 tỉ đồng. Sau đó, kẻ gian sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một "tài khoản chỉ định" hoặc "tài khoản tạm giữ" để xác minh năng lực tài chính nhằm chiếm đoạt.

Bên cạnh đó, văn bản còn ghi sẵn tên tuổi, số căn cước công dân, mã sinh viên của một cá nhân cụ thể để tạo lòng tin. Thực tế, đây có thể là thông tin này được thu thập trái phép hoặc của một nạn nhân khác.

Kịch bản tinh vi

Kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân bằng cách gửi văn bản qua email, tin nhắn hoặc mạng xã hội, chúc mừng nạn nhân đã được "đề cử" nhận học bổng toàn phần tại Úc.

Sau khi gửi email, tin nhắn các đối tượng thúc ép nạn nhân rằng việc đưa ra thời hạn nộp hồ sơ rất gấp để nạn nhân không kịp kiểm tra thông tin.

Song song đó, tội phạm công nghệ cao yêu cầu chuyển tiền "ký quỹ" hoặc "chứng minh tài chính" vào tài khoản của cá nhân/tổ chức do các đối tượng cung cấp, hứa hẹn sẽ hoàn trả sau khi thủ tục hoàn tất. Sau khi nhận tiền, chúng sẽ cắt đứt liên lạc.

Công an TPHCM khuyến cáo sinh viên, phụ huynh tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào yêu cầu "tạm giữ" để chứng minh tài chính du học qua mạng.

"Chỉ tin tưởng thông tin đăng tải trên các kênh chính thống của nhà trường. Con dấu và chữ ký trong ảnh có thể được cắt ghép bằng công nghệ Photoshop hoặc AI một cách dễ dàng. Khi có dấu hiệu lừa đảo, hãy thu thập chứng cứ và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ" - Công an TPHCM khuyến cáo thêm.

Công an TPHCM khám phá 100% vụ cướp, cướp giật tài sản

Công an TPHCM khám phá 100% vụ cướp, cướp giật tài sản

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám phá 100% vụ cướp, cướp giật tài sản; trong đó một số vụ đối tượng bị bắt chỉ sau vài giờ gây án

Công an TPHCM tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng bị trục xuất do nhập cảnh và cư trú trái phép tại Campuchia

Công an TPHCM bắt khẩn cấp kẻ xông vào nhà chém người quen

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt nam thanh niên cầm dao xông vào nhà người quen gây thương tích cho nạn nhân rồi bỏ trốn

