Pháp luật

Công an TPHCM vào cuộc vụ bé 3 tuổi tử vong tại lớp mẫu giáo

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một bé gái 3 tuổi đã tử vong sau khi ăn cơm trưa tại lớp mẫu giáo, hiện Công an TPHCM đang làm rõ

Ngày 16-12, Công an TPHCM cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an phường Phú Định (TPHCM) làm rõ vụ cháu bé 3 tuổi được gửi tại Lớp Mẫu giáo B.M. tử vong.

Theo báo cáo, ngày 11-12, lãnh đạo UBND phường Phú Định nhận được tin báo của công an về việc cháu Đ.H.M. (SN 2022) tử vong tại phòng học được tổ chức làm nơi ăn ở Lớp Mẫu giáo B.M.

Công an TPHCM vào cuộc vụ bé 3 tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ - Ảnh 1.

Công an TPHCM đang làm rõ vụ cháu bé ở lớp mẫu giáo tử vong

Theo lời khai ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-12, bảo mẫu T.T.T.T. (SN 1995) đút cho bé M. ăn được nửa tô cơm thì bé M. bị sặc cơm và ho. Lúc này, cô T. thấy có 2 hạt cơm trong mũi bé trào ra nên lấy khăn lau và cho bé ăn canh cải. 

Bé hết sặc thì cô T. tiếp tục cho ăn. Lúc này bé ngậm cơm và có triệu chứng ho nên cô T. để bé tự ăn và quay sang đút cho các bé còn lại.

Ăn được 10 phút thì cô T. quay sang thấy bé M. như sắp ngất. Cô T. bế bé M. vỗ lưng bé và móc thức ăn trong miệng bé ra, sơ cứu nhưng tình hình không ổn nên cùng các bảo mẫu đưa bé đến trạm y tế phường. Bé M. được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch UBND phường Phú Định (TPHCM) cho biết: "Cơ sở giữ trẻ này hoạt động đã lâu, sau khi xảy ra sự việc, phường đã đình chỉ hoạt động Lớp mẫu giáo B.M. để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, phường cũng đã phối hợp thăm hỏi, động viên gia đình cháu".

Theo ông Bùi Trung Trực, công tác kiểm tra các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn được triển khai thường xuyên. Bên cạnh hoạt động kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, công tác nuôi dạy trẻ thì phường còn thường xuyên tuyên truyền đến các cơ sở về hoạt động nghiệp vụ, giáo dục.

Cháu M. là con gái út; anh trai học lớp 10. Được biết, gia cảnh cháu M. rất khó khăn; cha chạy xe ôm công nghệ còn mẹ làm công nhân. Hiện vụ việc đang được Công an TPHCM khẩn trương làm rõ.

Công an TPHCM lớp mẫu giáo phường Phú Định
