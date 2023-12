Công an truy tìm đối tượng gây tai nạn làm 2 người chết rồi bỏ chạy

Chiều 31-12, tin từ Công an huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành quyết định truy tìm người gây tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương rồi bỏ trốn.



Công an huyện Ea H'leo ra quyết định truy tìm Nguyễn Phương Dương

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 30-12, tại Buôn Đung B (xã Ea Khal, huyện Ea H'leo) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô mang BKS: 51F - 186.76 do Nguyễn Phương Dương (SN 1997, ngụ xã Ea Nam, huyện Ea H'leo) điều khiển và 2 xe máy.

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người đi trên 2 xe máy là bà N.T.H, bà B.T.V. tử vong; bà Đ.T.N.H. bị thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Dương đã rời khỏi hiện trường, không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra vụ tai nạn. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'leo ra quyết định truy tìm Dương và thông báo đến các đơn vị địa phương có liên quan phối hợp truy tìm.

Công an huyện Ea H'leo đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện thông tin về Dương thì kịp thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'leo hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.