Công an truy tìm người phụ nữ xinh đẹp liên quan vụ lừa đảo

Sáng 19-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối với Lăng Ngọc Diễm (SN 1986; nơi đăng ký thường trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định truy tìm Lăng Ngọc Diễm

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân, qua xác minh nguồn tin về tội phạm xác định nội dung:

Khoảng năm 2024, Diễm tự xưng là nhân viên của một chi nhánh ngân hàng ở Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động của 4 người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) với tổng số tiền 29.950.000.000 đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, không rõ Diễm đang ở đâu. Do cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Lăng Ngọc Diễm đang ở đâu thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ: Số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Tấn (số điện thoại: 0939.735.678) để tiếp nhận xử lý theo quy định.