Công an tuần tra phát hiện xe tải có biểu hiện nghi vấn ở biên giới

Ngày 10-1, Công an xã Tân Đông (tỉnh Tây Ninh) cho biết thông tin trên.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Đông liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm dầu DO trong bình chứa của các xe tải, xe cuốc do người dân để tại công trường và nhiều khu vực vắng người, gây lo lắng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thi công.

Dầu DO được mua bán trái phép tại khu vực biên giới

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Đông đã triển khai các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực giáp biên.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8-1, trong quá trình tuần tra tại khu vực rẫy mì vắng người thuộc tổ 8, ấp Đông Lợi, lực lượng công an phát hiện một xe tải có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang T. (38 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh) đang bán dầu DO trái phép cho một người nước ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 27 can nhựa loại 30 lít, chứa tổng cộng 810 lít dầu DO cùng phương tiện liên quan.

Làm việc với công an, T. khai nhận số dầu trên được mua lại từ một số người lạ mặt, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới để bán lại nhằm hưởng chênh lệch.

Hiện Công an xã Tân Đông đã đưa đối tượng, phương tiện và tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.