Pháp luật

Công an tuần tra phát hiện xe tải có biểu hiện nghi vấn ở biên giới

Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Công an xã Tân Đông (Tây Ninh) bắt quả tang một người bán trái phép 810 lít dầu DO cho người Campuchia tại khu vực biên giới

Ngày 10-1, Công an xã Tân Đông (tỉnh Tây Ninh) cho biết thông tin trên.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tân Đông liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm dầu DO trong bình chứa của các xe tải, xe cuốc do người dân để tại công trường và nhiều khu vực vắng người, gây lo lắng và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thi công.

Lý do tài xế xe tải ở Tây Ninh liên tục bị mất trộm dầu DO - Ảnh 1.

Dầu DO được mua bán trái phép tại khu vực biên giới

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Đông đã triển khai các tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực giáp biên.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8-1, trong quá trình tuần tra tại khu vực rẫy mì vắng người thuộc tổ 8, ấp Đông Lợi, lực lượng công an phát hiện một xe tải có biểu hiện nghi vấn. 

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang T. (38 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh) đang bán dầu DO trái phép cho một người nước ngoài.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 27 can nhựa loại 30 lít, chứa tổng cộng 810 lít dầu DO cùng phương tiện liên quan.

Làm việc với công an, T. khai nhận số dầu trên được mua lại từ một số người lạ mặt, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới để bán lại nhằm hưởng chênh lệch.

Hiện Công an xã Tân Đông đã đưa đối tượng, phương tiện và tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

TP HCM: Phát hiện 100.000 lít dầu DO nhập nhèm nguồn gốc

TP HCM: Phát hiện 100.000 lít dầu DO nhập nhèm nguồn gốc

(NLĐO)- Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, bộ đội biên phòng đã kiểm tra phương tiện của ông Liêu...

Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp

(NLĐO)- Chiều 14-11, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TS 01727 TS chở khoảng 30.000 lít dầu DO không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 (Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo quy định.

VIDEO: Phát hiện 200.000 lít dầu DO vận chuyển trái phép trên biển

(NLĐO)- Trong 2 ngày 3 và 4-2, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện khoảng 200.000 lít dầu DO vận chuyển trái phép.

